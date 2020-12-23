Ефремов снова отказался от услуг своего адвоката

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП, в котором погиб человек, снова отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алешкина. Об этом пишет ТАСС.

«Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова», — сказал Алешкин.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.

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