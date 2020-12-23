Власти Нововоронежа рекомендовали продать памятник Аленке с аукциона

Демонтированный памятник нововоронежской Аленке не вернут на прежнее место, его рекомендовано продать с аукциона. Об этом РИА «Новости» рассказала замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

По ее словам, рекомендацию о выставлении данного арт-объекта на аукцион совету ветеранов дала рабочая группа.

«Она (Аленка. — «Газета.Ru) будет продана, потому что не поддержала установку обратно рабочая группа», — сообщила Тулинова.

Она добавила, что этот памятник находится в собственности у городского совета ветеранов.

18 декабря в Нововоронеже по случаю 250-летнего юбилея села Новая Аленовка открыли памятник Аленке. Его внешний вид широко обсуждался.

В понедельник в администрации Нововоронежа приняли решение демонтировать памятник, который стоил около миллиона рублей.

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