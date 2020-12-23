Оливер Стоун пожаловался на холодный прием фильма о Путине в США

Американский режиссер Оливер Стоун в интервью «Известиям» пожаловался на холодный прием его фильма «Интервью с Путиным» в США.

По словам Стоуна, американцы, кроме «некоторых умных людей», не очень хотели его смотреть. «А до этого люди не знали реальную информацию. В новостях не говорили правду о том, что на самом деле сказал президент России. Его цитировали неправильно, использовали всевозможные эвфемизмы. Или же просто вырывали слова из контекста. И это было стыдно», — поделился он.

Приемом фильма на родине Стоун остался разочарован. «Пытался помочь, как-то изменить ситуацию. Но американцы придерживаются жесткой позиции. Страх одерживает верх над ними. Насколько я понимаю, в России мой фильм приняли хорошо», — отметил режиссер.

Четыре серии фильма «Интервью с Путиным» Оливер Стоун выпустил в 2017 году.

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