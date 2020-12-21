Концертный продюсер спрогнозировал, что Шнуров больше не сможет собрать стадион

Интерес аудитории к музыканту Сергею Шнурову начинает снижаться, поэтому лидеру группы «Ленинград» вряд ли удастся еще раз повторить свой прошлогодний успех. Об этом «Газете.Ru» рассказал концертный продюсер Сергей Лавров.

«Шнуров, конечно, молодец. Еще в прошлом году он добился больших успехов своим стадионным туром, заработав несколько миллионов евро. Но, по моим прогнозам, рейтинг у него упал сейчас. Он всегда был такой свой в доску парень, умел выпить — народ таких любит. Он «хайповик», умный артист. Но взять хотя бы его вопрос на пресс-конференции президента... Не уверен, что он теперь соберет стадион», — считает Лавров.

Продюсер подтвердил, что Шнуров и правда берет за одно выступление на корпоративе 11,5 млн рублей. Но за ним «очереди не выстраиваются», как и за Аллой Пугачевой, которая просит за выход на сцену около 27 млн рублей. Лавров уверен, средний ценник артистов за выступление сейчас куда ниже.

«Есть звезды первой величины, например Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин. В целом у них сейчас стоимость корпоративов обходится в 2-3 млн рублей. Есть звезды 80-х — 90-х. Например, Кай Метов, Шура, Виктор Салтыков — у них стоимость мероприятия на уровне 300-500 тыс., иногда 600 тыс. рублей в зависимости от даты», — добавил продюсер.

Ранее лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что выходит на сцену во время корпоративов за 11,5 млн рублей. При этом Шнуров не заметил снижения спроса на свои выступления с началом пандемии.

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