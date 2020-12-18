ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»

Телеканал ТНТ закрывает самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу «Дом-2». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Шоу стартовало в эфире канала в 2004 году и стало одним из самых резонансных на российском телевидении. В эфире участники пытались найти и построить свою любовь. Последний выпуск шоу выйдет в эфир 30 декабря.

«Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря», — сказал собеседник агентства.

Как отмечается, эфирное время проекта займет линейка из пяти программ в жанре стендап.

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