ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»
Дарья Тарасенко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Телеканал ТНТ закрывает самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу «Дом-2». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.
Шоу стартовало в эфире канала в 2004 году и стало одним из самых резонансных на российском телевидении. В эфире участники пытались найти и построить свою любовь. Последний выпуск шоу выйдет в эфир 30 декабря.
«Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря», — сказал собеседник агентства.
Как отмечается, эфирное время проекта займет линейка из пяти программ в жанре стендап.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: