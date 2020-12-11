СМИ: режиссер Ким Ки Дук умер после заражения COVID-19

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает латвийское издание Delfi со ссылкой на директора фестиваля ArtDocFest Виталия Манского.

По словам Манского, он скончался в ночь на 11 декабря. Известно, что 59-летний Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь.

Предположительно, он хотел купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство, но на запланированную встречу не явился.

Ким Ки Дук — лауреат Венецианского, Каннского, Берлинского кинофестивалей, автор фильмов «Пьета», «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива» и др.