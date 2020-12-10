Спектакли с Ефремовым списаны в архив «Современника»

Спектакли не только с участием и в постановке Михаила Ефремова списаны в архив театра «Современник», сообщает ФАН.

Так, в архивный раздел отправились спектакли «Амстердам», «Анархия», «Не становись чужим», в которых Ефремов играл главные роли и был единственным исполнителем без дублеров, а также спектакль «Дюма», который Ефремов поставил по одноименной пьесе Ивана Охлобыстина.

«Дюма» в последний раз прошел на сцене «Современника» 7 ноября — уже после того, как актер был осужден за смертельное ДТП.

«Амстердам», «Анархия» и «Не становись чужим» были самыми дорогими спектаклями театра, ранее на главные роли в них искали других актеров.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.

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