В Ассоциации концертных организаций возмутились закрытием Ледового дворца после шоу Басты

Глава ассоциации концертно-театральных и билетных организаций назвал приостановку работы Ледового дворца в Санкт-Петербурге «ужасным» событием для отрасли.

В беседе с «Газетой.Ru» Владимир Зубицкий отметил, что во время концерта Басты были выполнены все требования надзорных органов. «Насколько я знаю, там все правила, что сейчас от нас требует Роспотребнадзор, были соблюдены. Конечно, для индустрии — это ужасно», — сказал Зубицкий.

По его словам, при существующих требованиях по заполняемости залов вся отрасль вынуждена работать в убыток.

«С заполняемостью зала не выше 25% невозможно работать вообще. Если нам государство не поможет, то наша индустрия умрет. Мы не могли работать и при 50%, потому что у нас стадионы, огромные залы, и данные концерты могут быть только убыточными. Поэтому нашей отрасли крайне необходима поддержка государства», — подчеркнул Владимир Зубицкий.

Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концерта Басты, прошедшего с нарушением мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве заявили о недопустимости проведения подобных мероприятий.

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