Гендиректор «Петергофа» назвала покойную Антонову безупречным авторитетом
Александра Лисица
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Генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая высказалась о смерти президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина Ирины Антоновой.
Она отметила, что для музейного сообщества Антонова была «примером безупречного служения музейному делу, безупречным авторитетом и очень уважаемым человеком». «И в принципе, прожить такую жизнь, яркую, длинную, красивую — это для человека великое дело. Так что светлая память», — цитирует Кальницкую РБК.
Ирина Антонова скончалась 1 декабря на 99-м году жизни. Она работала в Пушкинском музее с 1945 года, а с 1961 года руководила им.
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