Большинство украинцев выступили против запрета российских фильмов и соцсетей

Большинство жителей Украины считают, что решение о запрете запрете российских фильмов, артистов и соцсетей, ранее принятое властями страны, является ошибкой. Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате опроса, который провел центр «Социальный мониторинг», сообщает РИА «Новости».

Так, 50,1% респондентов заявили, что эта ошибка, которая приводит лишь к ограничению прав граждан. При этом 42,2% украинцев сочли запрет необходимым. Остальные опрошенные затруднились ответить на этот вопрос.

Против запрета российских телеканалов выступили 47,3% жителей Украины, а соцсетей — 48,1%.

Опрос, участие в котором приняли 3020 респондентов, проводился с 18 по 26 ноября во всех областях Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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