Умер сыгравший Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз

Британский актер Дэвид Проуз, известный ролью Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездных войн», умер в возрасте 85 лет, передает агентство Bowington Management.

«С сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру сообщаем, что наш клиент Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет», — сообщили в агентстве.

В молодости Проуз был также бодибилдером и тяжелоатлетом. Наибольшую известность как актеру ему принесла роль Дарта Вейдера. В Великобритании он также знаменит благодаря роли супергероя Человек Кодекса Зеленого Креста.