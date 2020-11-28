Лоза обвинил Киркорова в том, что его не берут на «Голубой огонек»

Композитор Юрий Лоза обвинил певца Филиппа Киркорова в том, что его не приглашают на новогоднюю программу «Голубой огонек». Об этом пишет «Собеседник».

Он сказал, что авторов программы интересуют только деньги, а не мнение народа. Поэтому других артистов не приглашают на съемки, несмотря на то, что у них есть новогодние номера.

По словам Лозы, в этом виноват Киркоров.

«Вот представьте: Киркоров сшил 20 костюмов для «Голубых огоньков», а ему скажут, что он будет петь всего 19 песен, потому что пришел Лоза со своим одним произведением. Это будет скандал, драчка!» — сказал Лоза.

Музыкант заключил, что Киркоров и подобные ему артисты «пойдут на всё, чтобы сохранить свою популярность».

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