Netflix может заплатить $200 млн за «Годзиллу против Кинг-Конга»
Елена Арнольдова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Cтриминговая платформа Netflix хочет приобрести фантастический фильм «Годзилла против Конга», сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственный источник.
За исключительное право на показ фильма сервис может заплатить $200 млн.
Сейчас правами на фильм владеет студия Warner Bros., согласия на сделку с Netflix она пока не давала. В ответ на вопрос о возможной онлайн-премьере киноленты о двух чудовищах представитель студии заявил, что фильм планируется пустить в прокат в 2021 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Четыре года эксклюзива: Netflix заполучил Дэвида Финчера
— Вторая молодость: Netflix снимет фильм о Такеши Китано
— Авторы «Ведьмака» опубликовали рождественский ролик о Геральте