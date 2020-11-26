Netflix может заплатить $200 млн за «Годзиллу против Кинг-Конга»

Cтриминговая платформа Netflix хочет приобрести фантастический фильм «Годзилла против Конга», сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственный источник.

За исключительное право на показ фильма сервис может заплатить $200 млн.

Сейчас правами на фильм владеет студия Warner Bros., согласия на сделку с Netflix она пока не давала. В ответ на вопрос о возможной онлайн-премьере киноленты о двух чудовищах представитель студии заявил, что фильм планируется пустить в прокат в 2021 году.

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