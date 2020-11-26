Обама поддержал идею рэпера Дрейка сыграть его в байопике
Бывший президент США Барка Обама поддержал рэпера Дрейка, который предложил свою кандидатуру на роль политика в биографическом фильме. Об этом экс-лидер США заявил журналу Complex в проекте «360 with Speedy Morman».
По его словам, музыкант способен на то, чтобы воплотить любую свою идею в жизнь.
Кроме того, Обама назвал Дрейка «талантливым братишкой».
Экс-президент США подчеркнул, что его дочери будут рады, если Дрейк сыграет его в байопике.
«Если придет время и он будет готов? Знаете что, у Дрейка — и это важно — я думаю, есть одобрение моей семьи», — сказал Обама.
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