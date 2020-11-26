NYT составила список 25 лучших актеров XXI века

Газета The New York Times составила список 25 лучших актеров XXI века.

Кинокритики издания Манола Даргис и Энтони Скотт подчеркнули, что представленный топ-25 является субъективным и скандальным «из-за некоторых упущений».

Так, на первой строчке рейтинга оказался американский актер Дензел Вашингтон, которого журналисты назвали «титаном экрана».

«Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней», — пишет NYT.

На втором месте расположилась француженка Изабель Юппер, сыгравшая в фильмах «Она» и «Пианистка», а на третьем месте оказался обладатель трех «Оскаров» за «главную мужскую роль» британо-ирландский актер Дэниэл Дэй-Льюис. Замыкают пятерку лидеров актер Киану Ривз и актриса Николь Кидман, «трудолюбие» которой отметили кинокритики.

В списке также оказались корейские актеры Ким Мин-хи («Служанка») и Сон Кан-хо («Паразиты»). Журналисты также внесли в свой рейтинг итальянца Тони Сервилло («Великая красота»), звезду «Вдов» Виолу Дэвис, актрису Сиршу Ронан («Маленькие женщины», «леди Берд») и сыгравшего в фильме «Джокер» Хоакина Феникса, расположившегося на 12 строчке топа.

На последних строчках рейтинга оказались Соня Брага, Махершала Али и Гаэль Гарсиа Берналь.

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