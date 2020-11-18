Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера и педагога Романа Виктюка.

На своей странице «ВКонтакте» Собянин назвал Виктюка выдающимся режиссером и отметил его новаторские спектакли. «С большим мастерством он открывал молодых звезд и новые грани таланта популярных артистов. Создавал невероятную энергетику в зале», — написал мэр.

Роман Виктюк скончался в Москве 17 ноября в возрасте 84 лет.

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