Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка
Александра Лисица
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера и педагога Романа Виктюка.
На своей странице «ВКонтакте» Собянин назвал Виктюка выдающимся режиссером и отметил его новаторские спектакли. «С большим мастерством он открывал молодых звезд и новые грани таланта популярных артистов. Создавал невероятную энергетику в зале», — написал мэр.
Роман Виктюк скончался в Москве 17 ноября в возрасте 84 лет.
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