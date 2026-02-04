На Олимпиаде-2026 состоялись первые соревнования

На зимних Олимпийских играх — 2026 состоялись первые соревнования, прошли встречи первого тура группового этапа в миксте по керлингу.

Было проведено четыре матча: Швеция обыграла Южную Корею со счетом 10:3, Канада одолела Чехию — 10:5, Великобритания оказалась сильнее Норвегии — 8:6, а Швейцария переиграла Эстонию — 9:7.

Примечательно, что через пять минут после начала на арене погас свет. Освещение быстро вернули, и игры были возобновлены.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия Олимпиады состоится 6 числа в 22:00 по московскому времени.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее появилась информация, что организаторы Олимпиады не могут распродать билеты на церемонию открытия.