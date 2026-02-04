Челябинка заколола знакомую осколком стекла и получила девять лет колонии

В Челябинске вынесли приговор женщине, которая заколола свою знакомую стеклом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июне прошлого года в одном из многоквартирных жилых домов. Женщина поссорилась со своей знакомой и напала на нее, нанося ей многочисленные удары в различные части тела. После этого агрессорша схватила разбитую стеклянную бутылку и стала избивать оппонентку уже осколком. В результате пострадавшая не выжила.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил женщине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого пьяная петербурженка заколола возлюбленного и получила 5,5 года колонии. Она нанесла мужчине удары ножом в голову, грудь и руки, а также не менее двух ударов тупым предметом.

Ранее россиянин заколол домогавшегося его соседа, испугавшись за свою честь.