Силы ПВО за 6 часов сбили 72 дрона над российскими регионами и акваторией Азовского моря

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение шести часов сбили над территорией страны и акваторией Азовского моря 72 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Дроны противника были перехвачены и уничтожены в период с 14:00 до 20:00 мск. 24 из них сбито над акваторией Азовского моря. Над территорией Белгородской области уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата, над Краснодарским краем — 14, над Крымом — 6, над Курской областью — 3, над Брянской областью — 2.

4 февраля губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по региону комбинированный удар системами залпового огня HIMARS, 11 БПЛА самолетного типа и ракетами «Нептун».

Ранее российские военные сбили редкий украинский дрон.