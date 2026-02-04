Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Армия

Силы ПВО за 6 часов сбили 72 дрона над российскими регионами и акваторией Азовского моря

Минобороны: над регионами России и Азовским морем уничтожено 72 беспилотника
Министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение шести часов сбили над территорией страны и акваторией Азовского моря 72 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Дроны противника были перехвачены и уничтожены в период с 14:00 до 20:00 мск. 24 из них сбито над акваторией Азовского моря. Над территорией Белгородской области уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата, над Краснодарским краем — 14, над Крымом — 6, над Курской областью — 3, над Брянской областью — 2.

4 февраля губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по региону комбинированный удар системами залпового огня HIMARS, 11 БПЛА самолетного типа и ракетами «Нептун».

Ранее российские военные сбили редкий украинский дрон.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!