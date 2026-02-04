Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В Подмосковье нашли пропавшего в пещере молодого человека

112: спасатели нашли пропавшего в пещере под Подольском молодого человека
Telegram-канал 112

Спасатели нашли 21-летнего Станислава, который заблудился в «Девятовских каменоломнях» под Подольском и не мог самостоятельно выбраться на поверхность в течение восьми часов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам отца парня, Станислава нашли сотрудники МЧС, с ним все хорошо. Он рассказал, что молодой человек отметился в «журнале входа» в начале пещеры, но когда углубился, то не смог найти выход, несмотря на то, что все время находился неподалеку от него.

В итоге Станислав провел в пещере восемь часов, пока его не обнаружили спасатели.

Отец сообщил, что часто посещал каменоломни вместе с сыном, однако в этот раз молодой человек решил пойти один и потерялся.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

Версия о несчастном случае в истории с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае является наиболее вероятной, поскольку в районе, где пропали люди, очень сложные условия, погода там меняется непредсказуемо.

Ранее на Камчатке нашли пропавших в районе термальных источников туристов.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!