В Подмосковье нашли пропавшего в пещере молодого человека

Спасатели нашли 21-летнего Станислава, который заблудился в «Девятовских каменоломнях» под Подольском и не мог самостоятельно выбраться на поверхность в течение восьми часов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам отца парня, Станислава нашли сотрудники МЧС, с ним все хорошо. Он рассказал, что молодой человек отметился в «журнале входа» в начале пещеры, но когда углубился, то не смог найти выход, несмотря на то, что все время находился неподалеку от него.

В итоге Станислав провел в пещере восемь часов, пока его не обнаружили спасатели.

Отец сообщил, что часто посещал каменоломни вместе с сыном, однако в этот раз молодой человек решил пойти один и потерялся.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

Версия о несчастном случае в истории с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае является наиболее вероятной, поскольку в районе, где пропали люди, очень сложные условия, погода там меняется непредсказуемо.

Ранее на Камчатке нашли пропавших в районе термальных источников туристов.