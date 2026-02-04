Арестован фигурант дела о мошенничестве с жилфондом Минобороны на 1 млрд рублей

Бывший начальник федерального учреждения «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков был арестован по подозрению в мошенничестве с жилфондом Минобороны РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ФГАУ «Росжилкомплекс» и Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России», — говорится в сообщении.

В рамках дела также фигурируют лица, управляющие компаниями ООО «ЕРЦ ЖКХ», ООО «ЕИЦ», ООО «ЕПЦ», ООО «Апартпейдж Невский», ООО «АСУ», ООО «Стройкомплекс», их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Отмечается, что работников наблюдательного совета ФГАУ «Росжилкомплекс» ввели заблуждение, с компанией были заключены однотипные договора на оказание услуг по завышенным ценам. Общая сумма ущерба оценивается в 1 млрд рублей.

Абраменков был заключен под стражу, расследование дела продолжается.

До этого сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Татарстану задержали начальника военного представительства Минобороны РФ, причастного к получению взятки в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге арестовали высокопоставленного чиновника Минобороны РФ по делу о взятке.