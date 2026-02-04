В России ускорилась годовая инфляция

Минэк: инфляция в России на 2 февраля составила 6,45% в годовом выражении

Инфляция в РФ на 2 февраля составила 6,45% в годовом выражении против 6,43% на 26 января, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«На неделе с 27 января по 2 февраля 2026 года темпы роста потребительских цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,20% н/н)», — говорится в материале.

В ведомстве уточнили, что на продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,29%. В сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (0,01%), в секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 0,56%.

До этого Банк России заявил, что сохранит жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). В 2025 году инфляция оказалась самой низкой за последние годы благодаря жесткой ДКП и временным дезинфляционным факторам, отметили в регуляторе.

24 января зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что резкое снижение ключевой ставки может разогнать инфляцию. Он объяснил: при повышении ключевой ставки спрос снижается, и замедляется рост цен. А когда она низкая и деньги дешевые, люди охотнее берут кредиты и тратят. В итоге спрос растет быстрее возможностей расширять производство, что вызывает рост цен.

Ранее в Госдуме выразили уверенность, что инфляция в 2026 году составит 4-5%.