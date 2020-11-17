Директор Театра Виктюка назвал несчастьем смерть режиссера

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Художественный руководитель Театра Романа Виктюка, режиссер Роман Виктюк во время своего творческого... Художественный руководитель Театра Романа Виктюка, режиссер Роман Виктюк во время своего творческого...
Художественный руководитель Театра Романа Виктюка, режиссер Роман Виктюк во время своего творческого...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Дело театрального режиссера Романа Виктюка будет жить и после его смерти. Об этом «Газете.Ru» рассказал Директор театра Виктюка Валерий Райков и добавил, что теперь спектакли будут проходить в честь прославленного режиссера.

«Это несчастье. Он выстроил свой храм, и этот храм будет стоять вечно. Его спектакли будут жить. Весь коллектив, его артисты и ученики будут продолжать его дело. И мы будем играть спектакли в его честь. Это тяжело, но мы сможем ради театра, ради этого храма, дома света. Сейчас нам очень трудно», — сказал Райков.

Он добавил, что накануне созванивался с Виктюком, попавшим в больницу после заражения коронавирусом еще в конце октября.

«Только сегодня переводили его из одной больницы [в другую]. Он был в хорошем состоянии. Нет, знаете, наверное так неправильно будет сказать: «хорошее состояние». Он вчера передал мне привет. Когда его сегодня переводили, он себя чувствовал хорошо», — поделился собеседник издания.

Роман Виктюк умер во вторник, 17 ноября. Ему было 84 года. С конца октября он находился в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве.