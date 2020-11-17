Директор Театра Виктюка назвал несчастьем смерть режиссера

Дело театрального режиссера Романа Виктюка будет жить и после его смерти. Об этом «Газете.Ru» рассказал Директор театра Виктюка Валерий Райков и добавил, что теперь спектакли будут проходить в честь прославленного режиссера.

«Это несчастье. Он выстроил свой храм, и этот храм будет стоять вечно. Его спектакли будут жить. Весь коллектив, его артисты и ученики будут продолжать его дело. И мы будем играть спектакли в его честь. Это тяжело, но мы сможем ради театра, ради этого храма, дома света. Сейчас нам очень трудно», — сказал Райков.

Он добавил, что накануне созванивался с Виктюком, попавшим в больницу после заражения коронавирусом еще в конце октября.

«Только сегодня переводили его из одной больницы [в другую]. Он был в хорошем состоянии. Нет, знаете, наверное так неправильно будет сказать: «хорошее состояние». Он вчера передал мне привет. Когда его сегодня переводили, он себя чувствовал хорошо», — поделился собеседник издания.

Роман Виктюк умер во вторник, 17 ноября. Ему было 84 года. С конца октября он находился в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве.