Сын Цоя потребовал убрать изображение отца из фильма Учителя

Сын покойного лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр в иске к киностудии Алексея Учителя и прокатчикам потребовал удалить изображение его отца из фильма «Цой» и запретить использовать персональные данные музыканта.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Лелу Кокая. В иске Цой-младший просит также взыскать солидарно с ответчиков госпошлину в размере 300 рублей, а также расходы по нотариальному обеспечению доказательств в размере 29 080 рублей».

Ответчиками заявлены ООО «КАРОПРОКАТ», ООО «СППР», ООО ТПО «РОК».

Премьера фильма «Цой» в России состоялась 12 ноября. Александр Цой ранее уже заявлял, что с родственниками не согласовывали сценарий о вымышленных событиях июля-августа 1990 года, разворачивающихся после смерти музыканта.

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