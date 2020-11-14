Церемония прощания с Джигарханяном будет открытой

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Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдет в открытом формате, его похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, заявил официальный представитель актера Артур Согомонян. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание состоится 17 ноября, Джигарханяна похоронят рядом с дочерью, рассказал Согомонян. Он подчеркнул, что церемония пройдет с соблюдением санитарных мер по нераспространению коронавируса, и призвал поклонников приходить на прощание в масках.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний, рассказал источник из окружения актера. Официально причина смерти не сообщалась.

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