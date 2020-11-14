Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего бойкотировать новогодние съемки

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал своего коллегу певца Валерия Меладзе, который призвал артистов бойкотировать съемки новогодних передач. Об этом пишет РИА «Новости».

«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит», — сказал Пригожин.

Ранее Меладзе обратился к артистам с просьбой не сниматься в новогодних эфирах. По его мнению, в таком случае «кто-то, может, и заметит» отрасль, где заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение месяцев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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