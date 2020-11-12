«Кремлевский балет» перешел на удаленку

Артисты театра «Кремлевский балет» с 13 ноября перейдут на удаленный режим работы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Государственного Кремлевского дворца (ГКД) Константина Ярошевского.

Решение связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Москве. «С завтрашнего дня наш балет отправляется на удаленку», — рассказал Ярошевский, добавив, что артисты будут репетировать дома. Удаленный режим предварительно введен на две недели.

«Кремлевский балет» не выступал перед зрителями с середины марта — со времени введения ограничений, связанных с пандемией. В июле труппа вернулась к «живым» репетициям, а в октябре записала телеверсию двух новых программ. Эти записи будут опубликованы на официальном сайте ГКД.

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