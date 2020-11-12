Продюсер «Ласкового мая» женится в шестой раз

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о своей личной жизни в Instagram.

57-летний Разин опубликовал фото с молодой подругой Ольгой из Украины и сообщил, что встречается с ней уже два года. «Она — прекрасная девушка и мы с ней планируем в следующем году создать семью», — уточнил Разин, добавив, что хочет завести в новом браке двоих детей.

Кроме того, Разин пообещал устроить свадебный тур по городам России вместе с дружественными артистами. «Мои бывшие супруги Ира, Наталья и Марианна не против моей свадьбы», — заверил он.

Брак станет для артиста шестым. У Андрея Разина есть 35-летний сын Илья от первого брака. Рожденный в четвертом браке сын Александр скончался от сердечного приступа в возрасте 16 лет.

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