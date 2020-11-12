Россияне чаще всего ищут фильмы о войне и любви

Россияне в последний год чаще всего искали в сети фильмы про любовь и Великую Отечественную войну, сообщает «Яндекс» со ссылкой на собственное исследование.

Также в топе поиска оказались ленты о подростках, зомби, любой войне, космосе, сексе, вампирах, акулах и эпидемиях.

Среди актерских фильмографий соотечественников чаще всего интересовали картины с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным, а также с Томом Харди, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо.

Кроме того, россияне интересовались сюжетом лент «Текст», «Паразиты», «Джокер», «Однажды в Голливуде», «Союз спасения», «Холоп», «Лед 2», «Довод», «Дылда» и «Облачный атлас».

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