Деревянко стал звездой реалити-шоу в первом трейлере «Идеальной семьи»

Телеканал ТНТ представил трейлер нового комедийного сериала «Идеальная семья» с Павлом Деревянко и Ольгой Медынич в главных ролях.

По сюжету неидеальное семейство Соколовых становится звездами реалити-шоу, чтобы стать лучшей версией себя и сплотиться. Глава семьи Алексей Соколов надеется, что проект поможет ему скрыться от проблем на работе и поправить финансовое положение, его жена Катя хочет наконец пожить для себя, у сына Вани проблемы с дисциплиной, а у дочери Юли – с поиском себя.

Также в сериале снялись популярный телеведущий и актер Вячеслав Манучаров (он сыграл ведущего реалити), Борис Дергачев («ТРИАДА»), Наталья Бардо («Ночная смена»). Детей Соколовых сыграли юные актеры Софья Лукьянова и Иван Бычков.

Премьера сериала состоится на ТНТ в ноябре.

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