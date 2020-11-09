Премьера «Фантастических тварей 3» перенесена на 2022 год

Премьера фильма «Фантастические твари 3» перенесена на лето 2022 года, сообщает Variety.

Новый фильм фантастической франшизы должен был появиться в прокате 12 ноября 2021 года. Точная дата перенесенной премьеры не сообщается.

Ранее тудия Warner Bros. расторгла контракт с актером Джонни Деппом, который должен сыграть роль Грин-де-Вальда. Нового артиста на эту роль сейчас ищут. Решение в студии приняли после того, как лондонский суд отклонил иск Деппа к таблоиду The Sun. Звезда «Пиратов Карибского моря» обвинял издание в клевете из-за публикации о том, что он избивал экс-супругу — актрису Эмбер Херд.

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