Умер актер Шон Коннери
Известный актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на семью актера.
«По словам его семьи, сэр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет», — говорится в сообщении.
Причина смерти актера не уточняется.
Шотландский актер был известен прежде всего тем, что сыграл Джеймса Бонда, он первым вывел эту роль на большой экран и появился в семи шпионских триллерах. награды включали Оскар, две награды Bafta и три Золотых глобуса. Среди других фильмов известного актера — «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».
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