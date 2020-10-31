Умер актер Шон Коннери

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Известный актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на семью актера.

«По словам его семьи, сэр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет», — говорится в сообщении.

Причина смерти актера не уточняется.

Шотландский актер был известен прежде всего тем, что сыграл Джеймса Бонда, он первым вывел эту роль на большой экран и появился в семи шпионских триллерах. награды включали Оскар, две награды Bafta и три Золотых глобуса. Среди других фильмов известного актера — «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

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