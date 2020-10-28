Стало известно о расставании Прилучного и Карпович

Актер Павел Прилучный расстался с актрисой Мирославой Карпович, пишет сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник в окружении Прилучного.

Как рассказал инсайдер, причиной расставания могло стать давление со стороны актрисы и ее матери, якобы требовавших от Прилучного жениться на Карпович. «Возможно, поводом для расставания послужила фотосессия Миры в свадебном платье и распускаемые ее окружением слухи про грядущую свадьбу с Павлом», — уточнил он.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году, развелись в июне 2020 года. У пары двое детей — сын и дочь.

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