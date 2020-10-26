Суд не стал арестовать актрису Дрожжину по делу о наследстве Баталова

Хамовнический суд Москвы отказался отправлять под стражу актрису Наталью Дрожжину, которая обвиняется в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

Таким образом, ходатайство следствия было отклонено. Однако суд избрал артистке меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Отмечается, что женщине запретили посещать общественные мероприятия, а также покидать место жительства в ночное время.

Ранее сообщалось о задержании фигурантов дела дела Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина.

Актер Алексей Баталов умер в июне 2017 года на 89-м году жизни. В 2020 году в СМИ появились сообщения о том, что сблизившиеся с Баталовым незадолго до смерти люди якобы отобрали у его вдовы Гитаны Леонтенко и дочери-инвалида Марии жилье и деньги со счетов. Женщины написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина — они уверены, что нотариальные доверенности на управление недвижимостью и банковскими счетами семьи были получены мошенническим путем.

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