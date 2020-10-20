Умерла актриса Ирина Скобцева — вдова Сергея Бондарчука

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представительницу Art Pictures Studio Марию Далакян.

Дата и место похорон пока неизвестны, причина смерти не раскрывается.

Вдова режиссера Сергея Бондарчука и мать Федора Бондарчука дебютировала в кино в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Она также известна по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».