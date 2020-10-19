Асмус раскрыла размер своих гонораров в театре
Елена Арнольдова
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Актриса Кристина Асмус раскрыла размер своих гонораров в Московском драматическом театре имени Ермоловой.
В своем Instagram, отвечая на вопрос подписчика, она заявила, что ее заработок в театре составляет меньше 22 тыс. руб. в месяц.
По словам Асмус, вопрос денег для нее не является решающим при выборе роли, а из-за репетиций в театре она часто отказывается от многомиллионных предложений и корпоративов.
Кристина Асмус работает в Театре имени Ермоловой с 2012 года.
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