Асмус раскрыла размер своих гонораров в театре

Актриса Кристина Асмус раскрыла размер своих гонораров в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

В своем Instagram, отвечая на вопрос подписчика, она заявила, что ее заработок в театре составляет меньше 22 тыс. руб. в месяц.

По словам Асмус, вопрос денег для нее не является решающим при выборе роли, а из-за репетиций в театре она часто отказывается от многомиллионных предложений и корпоративов.

Кристина Асмус работает в Театре имени Ермоловой с 2012 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кристина Асмус показала тройное сальто

— Харламов в роли «Холостяка» высмеял Асмус

— Кристина Асмус заразилась коронавирусом