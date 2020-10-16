Лоза ответил на получение благодарности от Путина

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал получение благодарности от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он поблагодарил главу государства за благодарность.

Однако при этом отметил, что логичнее было бы ему присудить звание «Заслуженного артиста».

«А так получается, что с точки зрения российской культуры ничего более грамоты я не достоин. Так и с чем меня поздравлять?» — сказал Лоза.

Советскому и российскому автору и исполнителю, автору хита «Плот» Юрию Лозе в 2020 году исполнилось 66 лет. Композитор регулярно выступает в СМИ в качестве эксперта по вопросам, связанным с музыкой и эстрадой.

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