Лоза получил благодарность от Путина

Александра Лисица

Музыкант Юрий Лоза получил благодарность от президента России Владимира Путина.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Лозе объявили благодарность с формулировкой «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Советскому и российскому автору и исполнителю, автору хита «Плот» Юрию Лозе в 2020 году исполнилось 66 лет. Композитор регулярно выступает в СМИ в качестве эксперта по вопросам, связанным с музыкой и эстрадой.

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