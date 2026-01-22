ФСБ показала задержание агента спецслужб Украины, готовившего теракты на ж/д

ФСБ обнародовала видео задержания в Кемеровской области мужчины, готовившего теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС, публикуя соответствующие кадры.

На видео показано, как двое сотрудников ФСБ задерживают мужчину на улице, затем везут на допрос. На допросе фигурант рассказал, что является уроженцем Новокузнецка, однако несколько лет проживал в Польше, где его завербовала украинская разведка. В Россию, по его словам, он вернулся только три месяца назад, после того как ему выдали деньги на восстановление документов и задание по совершению диверсий на железной дороге в Кемеровской области.

Задержанный рассказал, что общался со своим украинским куратором, по имени Владимир, в мессенджере Signal. По его заданию он должен был изготовить и установить на пути специальную металлоконструкцию из-за которой поезда сойдут с рельсов. Кроме того, фигуранту поручили провести разведку одного из поселков Кемеровской области и сообщить о количестве проживающих там жителей и местах, где установлены камеры наружного наблюдения.

После совершения терактов, как уточнили в ФСБ, агент планировал уехать в Европу и получить в одной из стран политическое убежище. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к диверсии».

В ФСБ отметили, что злоумышленник признал свою вину. Суд заключил его под стражу на два месяца.

Ранее жителя Башкирии задержали за подготовку диверсии на подстанции.