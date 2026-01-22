Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

ФСБ показала задержание агента спецслужб Украины, готовившего теракты на ж/д

ФСБ опубликовала кадры задержания в Кемерово готовившего теракт агента Украины
ЦОС ФСБ РФ

ФСБ обнародовала видео задержания в Кемеровской области мужчины, готовившего теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС, публикуя соответствующие кадры.

На видео показано, как двое сотрудников ФСБ задерживают мужчину на улице, затем везут на допрос. На допросе фигурант рассказал, что является уроженцем Новокузнецка, однако несколько лет проживал в Польше, где его завербовала украинская разведка. В Россию, по его словам, он вернулся только три месяца назад, после того как ему выдали деньги на восстановление документов и задание по совершению диверсий на железной дороге в Кемеровской области.

Задержанный рассказал, что общался со своим украинским куратором, по имени Владимир, в мессенджере Signal. По его заданию он должен был изготовить и установить на пути специальную металлоконструкцию из-за которой поезда сойдут с рельсов. Кроме того, фигуранту поручили провести разведку одного из поселков Кемеровской области и сообщить о количестве проживающих там жителей и местах, где установлены камеры наружного наблюдения.

После совершения терактов, как уточнили в ФСБ, агент планировал уехать в Европу и получить в одной из стран политическое убежище. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к диверсии».

В ФСБ отметили, что злоумышленник признал свою вину. Суд заключил его под стражу на два месяца.

Ранее жителя Башкирии задержали за подготовку диверсии на подстанции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683029_rnd_6",
    "video_id": "record::762335bc-376c-4934-ba79-fc9c38b2c162"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+