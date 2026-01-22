Размер шрифта
В Татарстане школьник подмешал реактивы в напитки одноклассникам

В Татарстане мальчик принес в школу реактивы и подмешал в напитки одноклассникам
В республике Татарстан мальчик принес в школу реактивы и подмешал в напитки одноклассникам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что реактивы были из игрушечного набора.

«Изобретатель учится в седьмом классе лицея «Алгоритм» в деревне Куюки. После выпитого зелья дети попали в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает», — сказано в посте.

Уточняется, что к подростку приходили правоохранители и провели беседу.

22 января в Нижнекамске школьник с ножом напал на уборщицу в школе. Женщина пострадала, так как пыталась отобрать оружие у напавшего ученика. Семиклассника задержали после нападения на школу во время занятий. В учреждение он прошел с ножом и петардами. Также с собой он взял маску и тактические перчатки.

Известно, что он якобы состоял в тематических чатах и некоторое время планировал нападение.

Ранее ученики нижнекамской школы рассказали о моменте нападения юноши с ножом.

