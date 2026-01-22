Трамп заявил о скором завершении конфликта в секторе Газа

Конфликт в секторе Газа подходит к своему завершению. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Война в Газе, которая, по сути, подходит к концу», — заявил он в ходе церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе, которая проходит на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после этого заявил о планах организовать контакты с США для уточнения деталей инициативы. Он обратил внимание на то, что российская сторона заинтересована в том, чтобы использовать любые возможности, которые позволят решить проблемы палестинцев. В том числе это касается гуманитарного кризиса в секторе Газа, начавшегося из-за боевых действий Израиля, выходящих за рамки международного гуманитарного права.

Ранее в Кремле рассказали, что у РФ есть много вопросов о «Совете мира» по сектору Газа.