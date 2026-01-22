Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Трамп заявил о скором завершении конфликта в секторе Газа

Трамп: вооруженный конфликт в секторе Газа подходит к концу
Jonathan Ernst/Reuters

Конфликт в секторе Газа подходит к своему завершению. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Война в Газе, которая, по сути, подходит к концу», — заявил он в ходе церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе, которая проходит на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после этого заявил о планах организовать контакты с США для уточнения деталей инициативы. Он обратил внимание на то, что российская сторона заинтересована в том, чтобы использовать любые возможности, которые позволят решить проблемы палестинцев. В том числе это касается гуманитарного кризиса в секторе Газа, начавшегося из-за боевых действий Израиля, выходящих за рамки международного гуманитарного права.

Ранее в Кремле рассказали, что у РФ есть много вопросов о «Совете мира» по сектору Газа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27682825_rnd_8",
    "video_id": "record::f0bf703d-da88-4f07-aa7f-fa2cce7d1edc"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+