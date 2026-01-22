Размер шрифта
Очевидцы сняли на видео рысь, съевшую собаку в Приморье

Mash: рысь, съевшая собаку, вышла на дорогу в Приморье
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Приморском крае рысь, которая съела собаку, вышла на дорогу к аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Хищницу встретили жители Дальнереченска — она бродила вдоль дороги к воздушной гавани и полеживала на обочине, грея бока на зимнем солнышке. Заглядывала и в расположенное рядом село Лазо, где, со слов местных, и утащила питомца», — говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, что животное сидит на обочине проезжей части, при этом автомобили не пугают хищника. На записи также слышно, как автор видео отмечает, что рысь «красивая».

До этого в Корфовском карьере Хабаровского края тигренок не пропускал автомобиль с людьми на проезжей части. Местные жители запечатлели происходящее на видео. На кадрах заметно, как животное бежит по дороге, преграждая проезд автомобилю. На записи слышно, как очевидцы зовут тигренка, но хищник не подходит.

Ранее грузовики с людьми разбились на МКАД и парализовали движение.

