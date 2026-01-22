Германия намерена защищать Данию и Гренландию от угрозы, исходящей из России. Об этом заявил федеральный канцлер Фридрих Мерц во время своего выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

«Мы приветствуем тот факт, что Соединенные Штаты серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике. Эта угроза сама по себе является явным выражением возобновившегося соперничества великих держав», — заявил он.

Канцлер предупредил, что Берлин не допустит захвата европейских территорий силой и выступает против использования тарифов. Они, по его словам, ведут к разрушению трансатлантических отношений.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что Россия не собирается нападать на европейские страны.

По словам главы государства, правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию, что война с русскими чуть ли не на пороге. Он отметил, что европейские лидеры повторяют это раз за разом, как мантру, и назвал подобные заявления «чушью».

Ранее генсек НАТО не ответил на вопрос о принадлежности Гренландии.