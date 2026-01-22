Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Мерц пообещал защитить Гренландию от России

Канцлер ФРГ Мерц пообещал защитить Гренландию от России
Yves Herman/Reuters

Германия намерена защищать Данию и Гренландию от угрозы, исходящей из России. Об этом заявил федеральный канцлер Фридрих Мерц во время своего выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

«Мы приветствуем тот факт, что Соединенные Штаты серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике. Эта угроза сама по себе является явным выражением возобновившегося соперничества великих держав», — заявил он.

Канцлер предупредил, что Берлин не допустит захвата европейских территорий силой и выступает против использования тарифов. Они, по его словам, ведут к разрушению трансатлантических отношений.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что Россия не собирается нападать на европейские страны.

По словам главы государства, правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию, что война с русскими чуть ли не на пороге. Он отметил, что европейские лидеры повторяют это раз за разом, как мантру, и назвал подобные заявления «чушью».

Ранее генсек НАТО не ответил на вопрос о принадлежности Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27682903_rnd_8",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+