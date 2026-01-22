Певец Леша Свик запатентовал одноименный бренд

Певец Леша Свик зарегистрировал товарный знак со своим именем, чтобы продавать одежду, аксессуары, а также оказывать консультационные услуги. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Российский музыкальный исполнитель Леша Свик (настоящее имя — Алексей Игоревич Норкитович) 21 января зарегистрировал в Роспатенте бренд «Леша Свик». Права на товарный знак будут закреплены за артистом до сентября 2035 года. Под своим брендом Алексей Норкитович сможет выпускать одежду, обувь, аксессуары, а также оказывать услуги по аренде оборудования, рекламе, проведению исследований, консультаций и другие услуги. По данным Rusprofile, Алексей Норкитович с 2019 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений)», — сообщили там.

Согласно предоставленным в сервисе данным, Свик также сможет сдавать в аренду различное оборудование для съемок, издавать книги и заниматься маркетингом.

Ранее лидер группы «Звери» открыл компанию «Звери».