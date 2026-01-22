Российский фигурист, отобравшийся на Олимпиаду, исполнил пять четверных в произвольной программе

Петр Гуменник выиграл всероссийские соревнования памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге.

В сумме за два проката Гуменник набрал 326,49 балла. В произвольной программе Гуменник исполнил пять четверных прыжков.

Второе место занял Семен Соловьев (261,49), замкнул тройку призеров Илья Строганов (231,10).

Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

