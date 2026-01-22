Размер шрифта
Вассерман связал запрет на смешные фото депутатов с выборами

Депутат Вассерман: смешные фото могут скомпрометировать депутатов на выборах
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Снимающие депутатов фотографы могут выставить их в неприглядном свете, зафиксировав в движении и запечатлев какое-нибудь странное выражение лица. Хотя самоирония должна быть всегда, в свете предвыборных кампаний такие смешные фото могут скомпрометировать конкурента, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Так он прокомментировал введенный запрет для фотографов к съемкам на пленарных заседаниях Госдумы, а также слова спикера ГД Вячеслава Володина, который раскритиковал фотокорреспондентов думского пула за стремление, по его словам, «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде».

По мнению Вассермана, это сводится к тому, что фотографам не стоит снимать других людей в таком свете, в каком они сами не захотели бы предстать. Он подчеркнул, что во время заседаний, как и в любой жизненной ситуации, люди могут принимать порой смешные и нелепые позы – как раз такие моменты любят подлавливать многие фотокорреспонденты.

В целом в этом нет ничего плохого, но рисковать перед выборами в нижнюю палату парламента не следует, считает депутат.

«Место самоиронии есть всегда, но в ходе предвыборных кампаний очень многие используют подобные фотоматериалы в надежде скомпрометировать конкурента на выборах, — подчеркнул он. — Поскольку в этом году состоятся выборы в Госдуму, спрос на такие смешные и компрометирующие фотографии неизбежно будет очень велик».

Он также добавил, что про сам запрет на съемку пленарных заседаний ничего не слышал.

Напомним, о временном ограничении доступа фотографам на пленарные заседания Госдумы стало известно накануне. Осенью 2025 года Володин заявлял, что российские парламентские фотографы работают «в самом открытом парламенте мира» и «не понимают своего счастья».

