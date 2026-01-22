Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Главы МИД России и Белоруссии обсудили предложение Трампа создать «Совет мира»

Лавров обсудил с белорусским коллегой предложение Трампа создать «Совет мира»
Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым предложение президента США Дональда Трампа создать «Совета мира» по Газе. Об этом говоритсяhttps://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/2074304/ в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В частности, стороны обменялись мнениями относительно обращения президента США Дональда Трампа к ряду стран, включая Российскую Федерацию и Республику Беларусь, с предложением создания «Совета мира»», — отметили в МИД РФ.

В ходе разговора министры также наметили дальнейшие шаги по продвижению совместной белорусско-российской инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, а также рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высшем и высоком уровнях.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что Москва примет решение о вступлении в этот совет после изучения документов.

Ранее политолог объяснил, в каком случае «Совет мира» будет перспективным.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27682795_rnd_2",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+