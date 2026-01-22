Главы МИД России и Белоруссии обсудили предложение Трампа создать «Совет мира»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым предложение президента США Дональда Трампа создать «Совета мира» по Газе. Об этом говоритсяhttps://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/2074304/ в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В частности, стороны обменялись мнениями относительно обращения президента США Дональда Трампа к ряду стран, включая Российскую Федерацию и Республику Беларусь, с предложением создания «Совета мира»», — отметили в МИД РФ.

В ходе разговора министры также наметили дальнейшие шаги по продвижению совместной белорусско-российской инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, а также рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высшем и высоком уровнях.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что Москва примет решение о вступлении в этот совет после изучения документов.

