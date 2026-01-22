Адвокат Полины Лурье готовит еще один иск против Ларисы Долиной

Сторона Полины Лурье планирует подать новый иск к певице Ларисе Долиной. Об этом сообщает aif.ru.

Как рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко, во время разбирательств ее подопечная понесла издержки, которые она планирует взыскать с певицы.

Свириденко также заявила, что сторона Лурье только подсчитывает сумму к взысканию. Она добавила, что ее клиентка хотела бы договориться со звездой без судебных разбирательств, однако усомнилась, что Долина примет такой вариант.

«Думаю, при таком поведении, что мы наблюдаем, договориться не удастся… Здесь все непредсказуемо», – рассказала юрист.

Суд поставил точку в споре Лурье и Долиной в конце прошлого года. Долина продала оппонентке квартиру за 112 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам. После этого артистка решила вернуть жилье, на ее сторону суды становились несколько раз, но Верховный суд признал право собственности за Лурье.

Однако чтобы выселить Долину, пришлось задействовать приставов. В начале января процесс окончился.

Ранее Долина раскрыла, как устроилась на новом месте после выселения.