Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Адвокат Полины Лурье готовит еще один иск против Ларисы Долиной

Адвокат Лурье заявила о новом иске подопечной против Долиной
Первый канал

Сторона Полины Лурье планирует подать новый иск к певице Ларисе Долиной. Об этом сообщает aif.ru.

Как рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко, во время разбирательств ее подопечная понесла издержки, которые она планирует взыскать с певицы.

Свириденко также заявила, что сторона Лурье только подсчитывает сумму к взысканию. Она добавила, что ее клиентка хотела бы договориться со звездой без судебных разбирательств, однако усомнилась, что Долина примет такой вариант.

«Думаю, при таком поведении, что мы наблюдаем, договориться не удастся… Здесь все непредсказуемо», – рассказала юрист.

Суд поставил точку в споре Лурье и Долиной в конце прошлого года. Долина продала оппонентке квартиру за 112 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам. После этого артистка решила вернуть жилье, на ее сторону суды становились несколько раз, но Верховный суд признал право собственности за Лурье.

Однако чтобы выселить Долину, пришлось задействовать приставов. В начале января процесс окончился.

Ранее Долина раскрыла, как устроилась на новом месте после выселения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683047_rnd_8",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+