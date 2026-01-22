Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

Прокуратура сообщила о погибших в результате ДТП с автобусом в Приморье

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом и грузовиком в Приморье
Павел Лисицын/РИА Новости

В попавшем в ДТП в Хасанском округе Приморья пассажирском автобусе находилось 14 человек. Пять пассажиров получили травмы, двое погибли, сообщили в прокуратуре Приморского края.

«Всего в автобусе находились 14 человек, из них трое погибли, а пятеро пострадали — им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Автоавария произошла вечером 22 января в Хасанском округе Приморского края. Уточняется, что туристический автобус столкнулся с грузовиком на на 56-м км дороги «Раздольное – Хасан» около поселка Барабаш.

По информации надзорного ведомства, на место происшествия прибыли прокурор Хасанского района Денис Крейнович, а также сотрудники полиции, руководство ГАИ региона и медики.

Все обстоятельства автоаварии устанавливаются, позднее им будет дана правовая оценку, отметили в прокуратуре региона.

До этого в Минусинске Красноярского края произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Забайкальском крае автобус с вахтовиками врезался в фуру.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27682807_rnd_7",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+