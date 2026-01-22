Прокуратура сообщила о погибших в результате ДТП с автобусом в Приморье

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом и грузовиком в Приморье

В попавшем в ДТП в Хасанском округе Приморья пассажирском автобусе находилось 14 человек. Пять пассажиров получили травмы, двое погибли, сообщили в прокуратуре Приморского края.

«Всего в автобусе находились 14 человек, из них трое погибли, а пятеро пострадали — им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Автоавария произошла вечером 22 января в Хасанском округе Приморского края. Уточняется, что туристический автобус столкнулся с грузовиком на на 56-м км дороги «Раздольное – Хасан» около поселка Барабаш.

По информации надзорного ведомства, на место происшествия прибыли прокурор Хасанского района Денис Крейнович, а также сотрудники полиции, руководство ГАИ региона и медики.

Все обстоятельства автоаварии устанавливаются, позднее им будет дана правовая оценку, отметили в прокуратуре региона.

