Актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусом. Об этом она написала в Instagram.

«В общем, у меня подтвердился ковид. Три дня были прям жесткими - температура выше 39, и ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается», — поделилась Асмус.

К актрисе два раза приезжала скорая помощь. Пока девушка остается дома и ждет врача, чтобы оценить динамику.

Асмус призвала всех быть аккуратнее, надевать маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.

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